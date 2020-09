Wanda Nara bomba sexy ad Ibiza: il panorama che incanta i fan (Di martedì 1 settembre 2020) La bella ed amata moglie del calciatore Mauro Icardi, Wanda Nara, fa impazzire il popolo di Instagram con uno scatto da capogiro: bikini e foto esplosiva ad Ibiza Wanda Nara (fonte foto: Instagram, @Wanda icardi)La meravigliosa ed amata Wanda Nara,, personaggio noto e dal grande seguito, nonché moglie del calciatore Mauro Icardi, stende i fan e fa impazzire il nutrito popolo che la segue con trasporto e passione su Instagram con uno scatto da capogiro: bikini e foto molto apprezzata, il suo fascino esplode ad Ibiza. Dopo aver sorpreso e conquistato l’attenzione e l’affetto del pubblico con l’immagine che sottolineava il suo fascino unito al dettaglio che la “rende diversa“, ecco che ... Leggi su chenews

ciccio_co : il GF vip poteva risultare più interessante se fosse stata riconfermata Wanda nara come opinionista #gfvip - Francym97 : This Tweet from @Francym97 has been withheld in: Italy. - matteodessilani : @poicipenso4 @martaph01 Ho incontrato anche Eva Cantarella attraversando la strada in zona piazzale Cadorna L’unic… - paolokanta : @elenabonetti @Radio24_news Giusto. Come si fa nel mondo del calcio con quarantena di squadra e Wanda Nara che twitta da Montecarlo. - Berengario85 : @fedeapollons Malgioglio eroe vero. Su Wanda Nara ha pienamente ragione. -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara Wanda Nara si prende la sua rivincita: provocazione con panorama Virgilio Sport Antonella Elia al GF Vip, Karina Cascella tuona: “Sono meglio di lei!”

Karina Cascella ha confidato su Instagram di ritenersi migliore di Antonella Elia per il ruolo di opinionista al GF Vip. Sul web è scoppiata la polemica. Karina Cascella, come è solita fare, nelle sco ...

Ristoranti sul lago di Como

«Le aspettative, quando abbiamo riaperto alla fine del mese di maggio, erano bassissime. Il bilancio della stagione oggi è però molto positivo». Maria Teresa Gilardoni, titolare del ristorante “La Pia ...

Karina Cascella ha confidato su Instagram di ritenersi migliore di Antonella Elia per il ruolo di opinionista al GF Vip. Sul web è scoppiata la polemica. Karina Cascella, come è solita fare, nelle sco ...«Le aspettative, quando abbiamo riaperto alla fine del mese di maggio, erano bassissime. Il bilancio della stagione oggi è però molto positivo». Maria Teresa Gilardoni, titolare del ristorante “La Pia ...