“Voglio solo…”. Parla il padre sotto choc delle sorelline uccise dall’albero (Di martedì 1 settembre 2020) “Voglio solo portare via i miei figli da qui, voglio solo questo”: lo dice ai microfoni Rai il padre delle due sorelline, Malak e Jannat Lassiri, 14 e 3 anni, morte in tenda, al campeggio “Verde Mare” di Marina di Massa, schiacciate da un pioppo, caduto durante una forte ondata di maltempo. padre e madre, operaio edile lui, badante lei, marocchini residenti a Torino, sono rimasti tutto il pomeriggio di ieri accanto ai corpi delle loro figlie assieme ad una decina di parenti. Li hanno raggiunti in mattinata, per portare conforto nella immensa tragedia che li ha colpiti. “Non si può morire per colpa di un albero”, dice uno zio, fuori dall’obitorio. Tutti insieme sono tornati anche al campeggio per prendere alcuni effetti personali rimasti nella tenda ... Leggi su caffeinamagazine

