Vivendi e Amber Capital portano in Tribunale Lagardere (Di martedì 1 settembre 2020) (Teleborsa) – La big francese Vivendi ed il fondo Amber Capital portano in Tribunale Lagardere per aver rifiutato la proposta convocare l’assemblea straordinaria degli azionisti per la nomina di nuovi componenti del Board. La citazione effettuata presso il Tribunale commerciale di Parigi si propone di obbligare la big dell’editoria a convocare l’assemblea, per la nomina di nuovi consiglieri espressione dei due maggiori azionisti, che cos’ accresceranno la loro influenza all’inserno dell’azienda. “In seguito al rifiuto del Consiglio di Sorveglianza e dei managing partner di Lagardere alle proposte di Amber Capital e Vivendi- si legge nella nota – le ... Leggi su quifinanza

Continuano gli scontri tra gli azionisti di Lagardere. Il fondo Amber e il colosso dei media Vivendi intendono presentare ricorso al tribunale di Parigi a seguito del rifiuto del consiglio di sorvegli ...

Parigi, 01 set 12:24 - (Agenzia Nova) - Il fondo Amber Capital e Vivendi hanno fatto sapere di essersi rivolti al Tribunale del Commercio di Parigi dopo che il consiglio di sorveglianza di Lagardère, ...

