Virus, il Cts: «Sport senza pubblico». Ma come per le discoteche le Regioni sono pronte a derogare (Di martedì 1 settembre 2020) Gli Internazionali di tennis, in programma al Foro Italico di Roma dal 14 al 21 settembre, si giocheranno a porte chiuse. Il Comitato tecnico scientifico, ieri pomeriggio, ha confermato che non vi... Leggi su ilmattino

Virus Cts Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Virus Cts