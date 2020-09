VillaBanks, il trapper pubblica il suo ultimo brano su Pornhub con tanto di video hot: “Rivoluzionario, hai cambiato le regole del game” (Di martedì 1 settembre 2020) La nuova frontiera dei videoclip musicali è su Pornhub? Già alcuni artisti come Salmo e Immanuel Casto in passato avevano rilasciato i loro video sulla piattaforma di contenuti pornografici più famosa al mondo (pur senza sfociare nella nudità). Ma ora c’è chi si è spinto oltre. Il trapper Vieri Igor Traxler, in arte VillaBanks, ieri sera ha sorpreso tutti rendendo pubblica la sua ultima traccia proprio sulla piattaforma di cui sopra. Contrariamente agli altri, però, il buon vecchio Vieri è stato più esplicito. Il ventenne ha infatti deciso di mostrare le sue parti intime mentre fa “all’ammore” e si destreggia con non una ma ben ragazze. Un vero e proprio sextape mascherato da ... Leggi su ilfattoquotidiano

