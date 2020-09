Verona, Citrobacter nel lavandino dell’ospedale uccide 4 neonati-VIDEO (Di martedì 1 settembre 2020) Nel rubinetto del lavandino della Terapia intensiva neonatale dell’Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento è stato ritrovato il Citrobacter. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, alcuni bambini hanno contratto il Citrobacter nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale della Donna e del Bambino. Domenico Mantoan, il direttore generale della Sanità del … L'articolo Verona, Citrobacter nel lavandino dell’ospedale uccide 4 neonati-VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

