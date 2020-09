"Vent'anni dal mio Gf. Casalino già ambizioso, Taricone dolcissimo" - (Di martedì 1 settembre 2020) Lorenza Sebastiani La protagonista del primo Grande Fratello: "Mi riconoscono ancora dal tono di voce" «Quando incontrai gli autori del Grande Fratello bisbigliarono tra loro questa dentro porta uno scompiglio assurdo. E mi scelsero». Roberta Beta, oggi mamma di Filippo di 18 anni, è stata tra i nomi più forti della prima edizione. Carismatica, a tratti polemica, senza peli sulla lingua. «A volte al bar, quando chiedo un caffè, qualcuno mi riconosce dalla voce». Il GF ha appena compiuto Vent'anni, dopo un mare di edizioni vip e nip, ma i nomi da ricordare non sono poi tanti. Per la Beta, 35 anni all'epoca del reality, una volta fuori c'è stata tanta radio, un libro (La Grande Sorella, edito da Baldini e Castoldi) e di recente, un ruolo di opinionista a ... Leggi su ilgiornale

Da piccolina, quando pensava di avere una colpa da espiare la scaricava sulla "pianta delle mosche". Lei la chiamava così. L'inquietante creatura le era stata donata da un parente al battesimo. E da q ...

