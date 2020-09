Venezuela, Maduro concede indulto a 110 prigionieri politici (Di martedì 1 settembre 2020) Maduro opta per una mossa in grado di dividere l’opposizione del Venezuela. Per la deputata Magallanes è una presa in giro Una mossa a sorpresa, nessuno se l’aspettava. Nicolas Maduro, presidente del Venezuela, ha ufficialmente firmato un decreto con cui ordina la liberazione di 110 prigionieri politici. Il maxi indulto, però, appare a quasi tutti come una scelta tattica che punta a dividere il fronte dell’opposizione tra chi è favorevole alla partecipazione alle prossime elezioni legislative del 6 dicembre e chi resta fermamente contrario. Ma anche un chiaro tentativo di riabilitarsi a livello internazionale. L’obiettivo è continuare a legittimare il suo Governo agli occhi di tutti. Lasciano il carcere decine di ... Leggi su zon

