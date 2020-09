Venezuela, liberato il vice di Guaido (Di martedì 1 settembre 2020) ANSA, - CARACAS, 1 SET - Roberto Marrero, il capo di gabinetto del leader dell'opposizione Venezuelana Juan Guaido, e altri due parlamentari sono stati "rilasciati" dopo la grazia concessa dal ... Leggi su corrieredellosport

CARACAS, 1 SET - Roberto Marrero, il capo di gabinetto del leader dell'opposizione venezuelana Juan Guaido, e altri due parlamentari sono stati "rilasciati" dopo la grazia concessa dal presidente Nico ...

Venezuela: liberato Requesens, per Bachelet 'passo positivo'

(ANSA) - CARACAS, 30 AGO - L'Alto Commissario per i Diritti umani dell'Onu, Michelle Bachelet, ha definito "un passo positivo" la decisione delle autorità giudiziarie del Venezuela di concedere gli ar ...

CARACAS, 1 SET - Roberto Marrero, il capo di gabinetto del leader dell'opposizione venezuelana Juan Guaido, e altri due parlamentari sono stati "rilasciati" dopo la grazia concessa dal presidente Nico ...