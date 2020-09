Venezia, mascherine e muri per il cinema che riparte (Di martedì 1 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 01 SET - Su il sipario di Venezia 77, anzi di Venezia anno zero come ama definirla la madrina Anna Foglietta. La Mostra del cinema comincia domani con l'apertura italiana di Lacci di ... Leggi su corrieredellosport

WeCinema : #Venezia77: Dal 2 al 12 Settembre la Mostra. 'Lacci' di Daniele Luchetti inaugura una Mostra molto attenta al cinem… - iconanews : Venezia, mascherine e muri per il cinema che riparte - FrascaTV : Venezia77, il red carpet dell'austerity: muri e mascherine Scarica il programma completo - Gazzettino : #mostra del cinema di venezia77, il red carpet dell'austerity: muri, silenzio e mascherine - GFrancoManfredi : RT @ilmessaggeroit: #mostra del cinema di venezia, il red carpet dell'austerity: muri, silenzio e mascherine -