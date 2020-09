Venezia 77, l’arrivo della madrina Anna Foglietta: «Sarà un’edizione storica» (Di martedì 1 settembre 2020) La prima ad arrivare, come da tradizione, è la madrina. Anna Foglietta è sbarcata in motoscafo e ha attraversato il molo dell’hotel Excelsior dando così il via alla 77esima edizione della Mostra del cinema di Venezia. All’arrivo a coprire il volto dell’attrice è stata, però, la mascherina d’ordinanza. Sì perché non si tratta di un’edizione qualsiasi del Festival, ma di quella della ripartenza, del cinema che prova ad andare avanti (rispettando le precauzioni, ovviamente), nonostante la pandemia. Leggi su vanityfair

giorgioviali : 'Confermato anche l'arrivo della principessa Margaret di The Crown' E Stacy Martin - Mostra del Cinema di Venezia… - flamanc24 : RT @RollingStoneita: Le visioni “reggaeton” di Pablo Larraín, l’arrivo (tribolatissimo) di #Mulan, l’atteso ritorno di Charlie Kaufman, il… - RollingStoneita : Le visioni “reggaeton” di Pablo Larraín, l’arrivo (tribolatissimo) di #Mulan, l’atteso ritorno di Charlie Kaufman,… - markovaldo59 : Le visioni “reggaeton” di Pablo Larraín, l’arrivo (tribolatissimo) di ‘Mulan’, l’atteso ritorno di Charlie Kaufman,… - giorgioviali : 'Gli esercenti - rinfrancati dalla tenuta di #Tenet - aspettano l'arrivo di nuovi titoli, specie degli autori itali… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia l’arrivo Biennale 2020: a Venezia prove di memoria e di futuro «local» Corriere della Sera