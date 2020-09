Venezia 77, la madrina Anna Foglietta arriva al Lido (Di martedì 1 settembre 2020) VENEZIA – Completo over size dai colori chiari, scarpa bassa, piccola borsa a spalla color testa di moro, smalto nude e un sorriso smagliante accentuato dalla leggera abbronzatura. Questo il look elegante e azzeccato per l’occasione dell’attrice Anna Foglietta, scelta come madrina della 77. Mostra del Cinema di Venezia, per il consueto sbarco all’Hotel Excelsior del Lido. Con lei, a bordo del water taxi, il direttore della kermesse Alberto Barbera. Leggi su dire

