Venezia 77 Anna Foglietta red carpet al Palazzo del Cinema, niente photocall in spiaggia per la madrina (Di martedì 1 settembre 2020) Venezia 77 Anna Foglietta posa davanti al Palazzo del Cinema, niente foto di rito sulla spiaggia dell'Excelsior Anna Foglietta (foto di Venturelli) Venezia 77 è ai nastri di partenza e oggi la vera protagonista del Lido è la madrina Anna Foglietta. Elegante, sorridente e carismatica, Anna Foglietta ha posato qualche minuto fa davanti al Palazzo del ... Leggi su spettacoloitaliano

repubblica : Venezia 77, al Lido la madrina Anna Foglietta col direttore Barbera: 'L'occasione per dire al mondo che ce la possi… - VanityFairIt : Eccola la madrina! @la_Biennale - venezia_56 : RT @la_Biennale: #BiennaleCinema2020 La madrina di #Venezia77 #AnnaFoglietta (@anna_foglietta) è arrivata al Lido! Benvenuta! - giorgioviali : 'Niente foto di rito sulla spiaggia dell’Excelsior' - Neanche le tradizionali foto con la madrina in spiaggia... -… - LaFag_ : RT @AlbertoFuschi: Anna Foglietta red carpet davanti al Palazzo del Cinema, niente foto di rito sulla spiaggia per le norme di sicurezza an… -