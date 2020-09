Vasco Rossi: "Io la mascherina la metto anche sulle mani. Gli altri vadano a farsi fo..." - (Di martedì 1 settembre 2020) Novella Toloni L'ultimo post Instagram del cantante sull'uso della mascherina ha scatenato una vera e propria bagarre tra favorevoli e contrari. Ma dietro le dure parole del rocker ci sarebbe il motivo familiare "Io la mascherina la metto anche sulle mani", Vasco Rossi è scatenato sui social network e punta il dito contro coloro che a indossare la mascherina proprio non ci pensano. L'ultimo post pubblicato dal rocker di Zocca su Instagram ha creato una vera e propria spaccatura nel popolo del web tra favorevoli e contrari, ma lui è andato dritto al sodo: "Pretendo che la indossino tutti quelli che per qualsiasi motivo mi avvicinano. Gli altri facciano come credono". Quello che all'apparenza ... Leggi su ilgiornale

ilfoglio_it : Le invettive di Vasco Rossi contro i negazionisti. La prudenza suggerita da Fedez. La rivolta pro mascherina sul va… - NicolaPorro : In questi giorni molti fan di #vascorossi (e non solo) hanno rimproverato alcune sue prese di posizione sul… - vinci3375 : RT @fattoquotidiano: Ha detto tutto Vasco Rossi: 'Fottetevi da soli, negazionisti e tarrapiattisti del cazzo' [di Andrea Scanzi] #FattoQuot… - ciolonap : RT @fattoquotidiano: Ha detto tutto Vasco Rossi: 'Fottetevi da soli, negazionisti e tarrapiattisti del cazzo' [di Andrea Scanzi] #FattoQuot… - luisa_chiari : RT @fattoquotidiano: Ha detto tutto Vasco Rossi: 'Fottetevi da soli, negazionisti e tarrapiattisti del cazzo' [di Andrea Scanzi] #FattoQuot… -