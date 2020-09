Vanya Stone piange l’ex fidanzato, lo struggente addio: “Mi hai amata alla follia” (Di martedì 1 settembre 2020) Vanya Stone colpita da un lutto improvviso: il ricordo dell’ex fidanzato scomparso è un colpo al cuore. Lo strazio è stato non potergli dire addio un’ultima volta Foto da Instagram: @Vanya Stone realQuella di ieri è stata una giornata orribile per Vanya Stone, la tatuatrice romana e studentessa di recitazione, che fu esclusa dal programma La Pupa e il Secchione. Sul suo profilo Instagram, attraverso le stories, ha fatto sapere che è venuto a mancare un suo vecchio amore, un ex fidanzato che non ha mai dimenticato. “Ancora non riesco a credere che non ci sei più. Mi hai amata alla follia… Eri un pazzo“, ha scritto la ... Leggi su chenews

