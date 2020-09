Valentino sceglie l'Italia: la sfilata uomo e donna primavera/estate 2021 sarà a Milano (Di martedì 1 settembre 2020) Valentino tornerà a sfilare in Italia. Almeno per la stagione primavera/estate 2021, come annunciato oggi dalla Maison affidata alla direzione creativa di Pierpaolo Piccioli. La sfilata avrà luogo eccezionalmente il prossimo 27 settembre in occasione della settimana della moda di Milano, che avrà luogo dal 22 al 28 settembre. «Questo momento senza precedenti, dovuto alla pandemia di Covid-19, ha portato l’azienda a riconsiderare dove presentare la nuova collezione Valentino, scegliendo così di sfilare per questa stagione a Milano anziché Parigi», si legge nella nota diffusa alla stampa. «Parigi è la città che da sempre ha ospitato i nostri ... Leggi su gqitalia

