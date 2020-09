Valentino lascia Parigi e sfila a Milano: "Scelta etica tornare in Italia in questo momento" (Di martedì 1 settembre 2020) Valentino torna a sfilare in Italia. La maison diretta da Pierpaolo Piccioli ha deciso di presentare eccezionalmente a Milano la prossima collezione co-ed donna e uomo spring/summer 2021 il prossimo 27 settembre, in occasione della Milano Fashion Week. Una decisione che arriva in un momento senza precedenti, dovuto alla pandemia Covid-19 e che ha portato l’azienda a riconsiderare dove presentare la nuova collezione, scegliendo così di sfilare per questa stagione a Milano anziché a Parigi.″Parigi è la città che da sempre ha ospitato i nostri show e che rappresenta il Dna Valentino - spiega Pierpaolo Piccioli, direttore creativo del brand -. La situazione attuale ... Leggi su huffingtonpost

