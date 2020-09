Valentina Ferragni prima mi chiedono una foto e poi m’insultano (Di martedì 1 settembre 2020) Su “Twitter” Valentina Ferragni è finita prima nelle tendenze per aver risposto agli attacchi di body shaming che spesso riceve sui social. Non è la prima volta che Valentina Ferragni riceve messaggi da parte di haters che non perdono l’occasione per farle body shaming. Capita spesso che sotto le sue foto mentre si allena o in costume le scrivono cattiverie del tipo “sei grassa” o la paragonano, in modo negativo, con la sorella Chiara. Quello che è successo oggi però ha sopreso anche lei. Valentina Ferragni è finita nei primi posti delle tendenze twitter grazie alle sue parole contro le critiche su suo fisico che spesso riceve sui social: «Mi dispiace che la mia ... Leggi su musicaetesti.myblog

Vamonluvi : 'Non ho bisogno che il mondo mi ami, ho bisogno che mi ami una sola persona e sei e sarai sempre tu' Ecco aggiungi… - elevenwalls : RT @CommentoSolo: Oggi scopro che Valentina Ferragni è considerata grassa. Mi venderei il cane per avere un fisico anche lontanamente bello… - yFixmeup : RT @peularis: Mi spaventa tantissimo vivere in un'epoca in cui una ragazza come Valentina Ferragni viene definita grassa, come possiamo noi… - somethnvgreat : valentina ferragni fa sempre dei discorsi stupendi - itsmatag : RT @peularis: Mi spaventa tantissimo vivere in un'epoca in cui una ragazza come Valentina Ferragni viene definita grassa, come possiamo noi… -