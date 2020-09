Valdano: “Messi non si sente abbastanza forte per giocare da solo al Barcellona” (Di martedì 1 settembre 2020) Il futuro di Lionel Messi continua a tenere banco in Italia e in tutto il mondo. Dove giocherà il talento argentino? In tanti hanno detto la loro, e anche Jorge Valdano, intervenuto ai microfoni di El Transistor, ha commentato quello che sembra l'addio dal Barcellona del più forte calciatore di tutti i tempi.Valdano: "Messi ha già lasciato Barcellona. Il club deve capirlo"caption id="attachment 1012739" align="alignnone" width="594" Messi (Getty Images)/caption"Il futuro di Messi? O va in un altro club oppure torna a casa sua, ma sicuramente non lo vedremo ancora al Barcellona. Messi ha già lasciato il Barcellona. Sono totalmente convinto, non ho dubbi", ha detto Valdano. "Prima il Barcellona capirà che ha perso il migliore calciatore della sua storia e prima potrà concentrarsi ... Leggi su itasportpress

