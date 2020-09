Valdano: “Messi ha già lasciato il Barcellona. Non si sente abbastanza forte per giocare da solo” (Di martedì 1 settembre 2020) “Messi ha già lasciato il Barcellona. O va in un altro club o a casa sua, ma ha già lasciato il club bluagrana. Ne sono totalmente convinto, non ho dubbi”. Queste le dichiarazioni dell’ex giocatore ed ex direttore generale del Real Madrid, Jorge Valdano. “Prima il Barcellona perderà il miglior giocatore della sua storia, prima potrà concentrarsi sulla ricostruzione – ha proseguito in un’intervista concessa alla stazione radiofonica spagnola ‘Onda Cero’ – A 33 anni, non si sente abbastanza forte per giocare da solo al Barcellona, ma vuole continuare a essere Leo Messi“. Leggi su sportface

Mic_Jordan23_ : RT @sportface2016: Valdano, ex giocatore ed ex direttore generale del #RealMadrid: '#Messi ha già lasciato il #Barcellona. Prima il club bl… - sportface2016 : Valdano, ex giocatore ed ex direttore generale del #RealMadrid: '#Messi ha già lasciato il #Barcellona. Prima il cl… - zazoomblog : Valdano: “Messi non si sente abbastanza forte per giocare da solo al Barcellona” - #Valdano: #“Messi #sente… - ItaSportPress : Valdano: 'Messi non si sente abbastanza forte per giocare da solo al Barcellona' - - OfficialRei7 : @ElboAcMilan Ah certo perché il Barcellona avrebbe vinto quello che ha vinto senza Messi, Xavi e Iniesta pur essend… -

Ultime Notizie dalla rete : Valdano “Messi