Vaccino anti-Covid, Ricciardi: “Così si rischia un farmaco pericoloso, la politica non forzi i tempi scientifici” (Di martedì 1 settembre 2020) Walter Ricciardi, il consulente del ministero della Salute, esprime preoccupazione per la corsa al Vaccino tra Stati Uniti e Russia. Intervistato dalla Stampa, boccia senza appello la notizia che l’americana Food and Drug Amministration starebbe valutando di dare il via libera a un Vaccino anti Covid senza aspettare addirittura neanche la fine della fase 2 delle sperimentazioni. “Assistiamo sconcertati a quanto sta avvenendo negli Stati Uniti dove c’è uno scollamento totale tra la politica e la scienza e dove la prima sta cercando di forzare e non si fa guidare dall’evidenza scientifica” dice Ricciardi. “Ieri sono stati superati i cinque milioni di contagi e purtroppo da qui alla fine dell’anno ci saranno ancora ... Leggi su meteoweb.eu

