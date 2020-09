Uscita di Resident Evil 8 al TGS 2020: novità per Village (Di martedì 1 settembre 2020) Senza paura di esagerare, Resident Evil 8 Village rappresenta allo stato attuale uno dei videogiochi più attesi dagli appassionati dell’universo in pixel e poligoni. Annunciato di recente dagli sviluppatori di casa Capcom, il nuovo capitolo è pensato espressamente per sfruttare le potenzialità delle piattaforme next-gen, considerato che l’Uscita è prevista su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X. Dopo il successo di Resident Evil 7 e dei remake in chiave moderna di Resident Evil 2 e 3, la compagnia di Osaka riabbraccia una visuale in prima persona e l’eroe improvvisato Ethan Winters, chiamato questa volta ad esplorare un misterioso villaggio – che dà nome al progetto – e i suoi spaventosi ... Leggi su optimagazine

