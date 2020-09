Usca, arriva il potenziamento. Cisl: “Ora si punti su Salerno” (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Grazie ad un accordo fatto fra i Direttori dei Distretti di Salerno e di Mercato San Severino, rispettivamente i dr. Pasquale Melillo e Rocco Basile per garantire la possibilità del personale docente e non di poter effettuare i test sierologici coadiuvati dal dr. Enzo Ragone del Distretto di Salerno, l’Asl Salerno, su sollecitazioni delle organizzazioni sindacali, ha provveduto ad un potenziamento degli organici delle unità speciali di continuità assistenziale che ha visto il reclutamento di personale infermieristico al fine di rendere possibile il rientro in sicurezza di professori e addetti della scuola. Determinante è stata la piena disponibilità manifestata nell’immediato da parte del Responsabile della Associazione “Solidarietà” ... Leggi su anteprima24

La polemica diventa sempre più aspra: “Con il Decreto legge 14 del 9 marzo 2020 sono state istituite le Usca, Unità Speciali di Continuità Assistenziale. L'Asl di Salerno lo scorso 27 aprile ha comuni ...

Olbia, 31 agosto-2020 – Difficilmente scorderemo questa strana estate post lockdown, dove il temibile virus Sars coV-19 sembrava fosse andato in vacanza. Noi che forse ci eravamo illusi che il sole e ...

