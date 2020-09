Usa, Trump difende il ragazzo che ha ucciso due manifestanti a Kenosha: «Si è difeso» – video (Di martedì 1 settembre 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è rifiutato di condannare Kyle Rittenhouse, il 17enne suo sostenitore che a Kenosha, in Wisconsin, armato di un fucile semiautomatico ha ucciso due persone durante gli scontri con i manifestanti antirazzisti. Nel corso di una conferenza stampa Trump ha sottolineato come il giovane si sia difeso. «Ci sono delle indagini – ha detto il presidente americano – ma quando ha tentato di fuggire lo hanno attaccato in maniera molto violenta: probabilmente sarebbe stato ucciso». Il tuo browser non supporta il tag iframe «Abbiamo bisogno di ordine nelle nostre città – ha aggiunto Trump -. Per questo sono pronto a schierare gli uomini della Guardia ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : #Usa #Trump: 'Violenza #Portland si ferma solo con la forza'. Il sindaco replica: 'Il presidente incoraggia la viol… - Agenzia_Ansa : Usa, Trump: 'Serve ordine, schiererò la Guardia nazionale' - repubblica : Usa: Trump difende il ragazzo che ha ucciso 2 persone a Kenosha [aggiornamento delle 06:04] - ernluccar : RT @CesareSacchetti: Il @Corriere:'procedure abbreviate per il vaccino USA. Allarme tra gli scienziati.' Se il vaccino lo fa AstraZeneca e… - claudiomassimi1 : RT @ilruttosovrano: Diciassettenne, con un fucile semiautomatico, suo sostenitore, che uccide due manifestanti del #BlackLivesMetter, quasi… -