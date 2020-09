Usa, Trump difende i suoi sostenitori accusati per scontri piazza. Biden è in testa nei sondaggi (Di martedì 1 settembre 2020) Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha difeso i suoi sostenitori per il loro comportamento nei recenti incidenti di piazza, che hanno provocato anche delle vittime. Trump ha lasciato intendere che il ragazzo accusato di aver ucciso due persone in Wisconsin la scorsa settimana e che i suoi sostenitori coinvolti negli scontri in Oregon sabato abbiano agito per legittima difesa. Ha inoltre sottolineato come il suo sfidante democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, non abbia pubblicamente e specificamente sconfessato gli attivisti di estrema sinistra accusati di disordini civili. Biden è in testa nei sondaggi d'opinione in vista delle elezioni presidenziali ... Leggi su ilfogliettone

Agenzia_Ansa : #Usa #Trump: 'Violenza #Portland si ferma solo con la forza'. Il sindaco replica: 'Il presidente incoraggia la viol… - Agenzia_Ansa : Usa, Trump: 'Serve ordine, schiererò la Guardia nazionale' - repubblica : Usa: Trump difende il ragazzo che ha ucciso 2 persone a Kenosha [aggiornamento delle 06:04] - RSInews : USA, scontro sulla sicurezza Scambio di accuse tra i due candidati alla Casa Bianca, Donald Trump e Joe Biden, ment… - germix64 : RT @BottaMktg: LE PREVISIONI DEL BOTTA 1- i piddini perderanno il dominio sulla Toscana dopo 70'anni vince #Ceccardi 2-Referendum vince la… -