USA, le presidenziali dell'incertezza: la sfida Trump-Biden nell'America divisa (Di martedì 1 settembre 2020) Il 3 novembre, nelle elezioni presidenziali statunitensi, sarà Donald Trump contro Joe Biden. Gli States arrivano divisi e polarizzati alla fase finale della corsa alla Casa Bianca, fiaccati dai dissidi politici, dalla pandemia, dalla crisi economica e dalle tensioni sociali. L'appuntamento elettorale di novembre sarà anche una vera e propria resa dei conti tra Democratici e Repubblicani, rare volte divisi in passato come negli ultimi anni. Con una nostra vecchia conoscenza, il giornalista ed (...) - Mondo / USA, Biden John, America, , presidenziali, Donald Trump Leggi su feedproxy.google

