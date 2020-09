Us Open 2020, Cecchinato: “Non è semplice riprendere dopo mesi” (Di martedì 1 settembre 2020) “Probabilmente se fossi riuscito a vincere il secondo set la partita sarebbe cambiata, ma non è semplice riprendere a giocare dopo 5-6 mesi di stop. Anche se ho giocato tre partite nel campionato di Serie A, il ritmo dei tornei è completamente diverso, ci vuole un po’ per riprendere”. Queste le parole di Marco Cecchinato, riportate da Ubitennis, dopo la sconfitta contro Lloyd Harris nel match valevole per il primo turno degli Us Open 2020. Il palermitano si è arreso in tre set con il punteggio di 6-4 7-5 6-2, e programma già il suo ritorno in Europa per scendere nuovamente in campo: “Ora sono iscritto al Challenger di Aix-en-Provence, ma devo parlare con il team per vedere se confermare, poi spero ... Leggi su sportface

