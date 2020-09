‘Uomini e Donne’, Ludovica Valli parla del periodo difficile che ha attraversato e rivela: “Sarei pronta alle nozze, ma…” (Di martedì 1 settembre 2020) E’ stata una delle pupille di Maria De Filippi, l’ex tronista Ludovica Valli, sorella minore dell’amatissima ex corteggiatrice, prima di lei, Beatrice Valli. Ludovica, aveva raccontato di recente di essere innamoratissima del suo attuale compagno, l’imprenditore Gianmaria De Gregorio e di essere sicura di avere finalmente trovato l’uomo della sua vita. Gianmaria, secondo la giovane influencer, è l’uomo giusto e quello che senza dubbio la porterà all’altare. Se dal punto di vista sentimentale, la Valli sta trascorrendo un periodo roseo e sereno, non si può dire lo stesso per quanto riguarda il suo stato di salute. Un mese fa infatti, Ludovica aveva confessato di avere un problema fisico e psicologico ... Leggi su isaechia

