"Una follia l'80% dei posti pieni sugli autobus", dice il presidente della Toscana (Di martedì 1 settembre 2020) AGI - “Solo un pazzo può pensare che la scuola non possa ripartire. Ma apriremo il 14”, assicura il governatore della Tosca Enrico Rossi che in un colloquio con “La Stampa” ammette che un po' di confusione tuttavia c'è sempre, “difficile negarlo” anche se “il clima di fondo è di collaborazione” tanto che “alla fine le intese ci sono sempre state”. Poi rileva che “è evidente che ci sia una tendenza ad accentrare il potere, ma il governo è consapevole che senza di noi questo Paese non si può gestire”, sottolinea Rossi, che al tempo stesso intima: “Hanno detto troppe volte ‘adesso tocca alle Regioni'. Sono furbizie che non aiutano”. Quanto all'accordo sui mezzi pubblici a meno di quindici giorni dalla riapertura delle scuole, ... Leggi su agi

