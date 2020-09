Una coppia di terrapiattisti voleva vedere la fine del mondo: salvati a Ustica, e questi votano..., (Di martedì 1 settembre 2020) E' stata rocambolesca l'avventura di una coppia di cinquantenni di Venezia, convinti terrapiattisti, che volevano avere conferma delle loro teorie proprio durante il lockdown. Il loro viaggio per ... Leggi su globalist

Corriere : Una storia pazzesca. «La cosa divertente è che si orientavano con una bussola, strumento che funziona sulla base d… - TNannicini : Fare figli non è una scelta che le donne devono “conciliare” ma che le coppie devono “condividere”. La politica fac… - Radio105 : Una coppia che ci piace ?? @mikasounds @Mbraviofficial #MIKA #MicheleBravi #Mango - xtomlinsonju : @grupposupporto Qui sembrano proprio una coppia sposata - AnomalyReyes : RT @perchetendenza: 'Ustica': Perché @LaStampa racconta che è approdata sull'isola una coppia di terrapiattisti, partiti dal Veneto in Sici… -

Ultime Notizie dalla rete : Una coppia

Per la sorpresa di alcuni, che non credevano nel consolidarsi del loro affiatamento, Marcello Masi e Andrea Delogu sembrano aver trovato la quadra di una coppia che vince e convince. Anche nella ...Cecilia e Belen Rodriguez sono più unite che mai. Negli ultimi giorni hanno trascorso insieme una breve vacanza nel Golfo di Napoli, dove la maggiore delle argentine questa estate ha movimentato il go ...