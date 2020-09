Una collaborazione tra i BTS e Lady Gaga? Il sogno dopo il nuovo record (Di martedì 1 settembre 2020) Una collaborazione tra i BTS e Lady Gaga potrebbe essere vicina. La band k-pop che infrange ogni record sogna un featuring con Lady Gaga e proprio il suo enorme successo mondiale potrebbe rendere questo sogno molto più che un obiettivo perfettamente realizzabile. Lady Gaga non è di certo nuova al mondo dei featuring e i BTS sono tra gli artisti più apprezzati al mondo in questo momento. Con il nuovo singolo hanno debuttato direttamente al primo posto della prestigiosa classifica Billboard Hot 100 mettendo a segno un nuovo record: i BTS sono la prima band sudcoreana a realizzare un simile risultato. A consentirlo è stato l’ultimo singolo ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Una collaborazione I BTS sul podio della classifica Billboard: in vista una collaborazione con Lady Gaga? Sky Tg24 La storica collaborazione tra i Paesi del Mediterraneo sancita dalla pesca

Nel corso degli anni le difficoltà e le novità del settore della pesca hanno caratterizzato molto del dibattito politico e commerciale tra gli attori tunisini e quelli siciliani. La pesca ha rappresen ...

Narcao Blues: nasce un dvd per promuovere le band sarde

La trentesima edizione del Narcao Blues ha appena calato il sipario che subito parte una nuova scommessa. A rimarcarla è Gianni Melis, presidente del sodalizio Progetto Evoluzione che organizza la ras ...

