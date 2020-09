Una bimba di 3 anni sollevata dall’aquilone gigante: il volo spaventoso al festival di Taiwan – Video (Di martedì 1 settembre 2020) Una bambina di tre anni è rimasta impigliata tra le corde di un aquilone che l’ha sollevata per diversi metri durante un festival a Taiwan. Con il vento che soffiava fortissimo nella città di Nanlioao, la bambina è stata sbalzata in aria da un enorme aquilone arancione, come riporta la Cnn, mentre gli adulti cercavano in tutti i modi di recuperarla. Per fortuna dopo pochi secondi la piccola è tornata a terra, terrorizzata ma senza ferite. Leggi anche: I genitori la perdono in mare, una bambina finisce a largo su un unicorno: salvata da un traghetto – VideoMotoGp, dramma sfiorato sulla pista di Zeltweg per Maverick Viñales – Il VideoVerona, il giorno dopo il nubifragio: alberi sradicati in centro città – Il ... Leggi su open.online

Occhi puntati sul territorio comunale di Minturno dove nella giornata di ieri sono stati registrati ben quattro casi, tra cui quello di una bimba di 11 mesi ricoverata presso il Bambino Gesù nella sed ...

Un uomo di 70 anni originario di Londra ma residente a Quartu è rimasto ferito in un incidente sulla nuova Orientale sarda. Accompagnato all'ospedale San Marcellino di Muravera, è stato medicato per l ...

