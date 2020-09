Un profilo per due: trama, cast e anticipazioni del film stasera in prima tv (Di martedì 1 settembre 2020) Siete in cerca di una commedia leggera ed elegante? Allora Un profilo per due potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2017, in onda stasera primo settembre 2020 dalle 21:20 su Rai 3, è stata scritta e diretta da Stéphane Robelin, regista noto al grande pubblico per aver firmato Real Movie, Pile ou face, Enculé!, Rue des Morillons ed E se vivessimo tutti insieme? Lo spassoso lungometraggio, distribuito da Officine Ubu, ha potuto contare sulle musiche di Vladimir Cosma, la fotografia di Priscila Guedes mentre il montaggio è stato affidato a Patrick Wilfert. Ma vediamo insieme qual è divertente storia racconta Un profilo per due!Segui Termometro Politico su Google News Un profilo per due: trama e anticipazioni del film ... Leggi su termometropolitico

