UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di mercoledì 2 settembre 2020 (Di martedì 1 settembre 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 2 settembre 2020:Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di mercoledì 2 settembre 2020Susanna (Agnese Lorenzini) fa un’inattesa proposta a Renato (Marzio Honorato) in prossimità del matrimonio… Mariano Tregara (Lello Giulivo) vede risvegliarsi la sua coscienza e cerca per quel poco che può di risarcire Clara (Imma Pirone) per il male che le ha fatto. Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) sono costretti a trascorrere del tempo insieme, vista la preparazione per la recita scolastica della piccola Irene (Greta Putaturo). Un POSTO al SOLE: tutte le nostre ... Leggi su tvsoap

