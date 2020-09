Un posto al sole anticipazioni: Niko e Susanna, famiglie distrutte! E ora? (Di martedì 1 settembre 2020) Matrimonio con “fuochi d’artificio” in arrivo a Un posto al sole: da non perdere le puntate del 4 e 7 settembre, perché per diversi personaggi queste nozze rappresenteranno uno spartiacque non da poco. Cosa succederà?Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni dal 6 all’11 settembre 2020Le anticipazioni sembrano “saltare” il pezzo più interessante, ed è anche giusto che sia così. Sta di fatto però che, a leggere le trame, sembra proprio che un po’ tutti i personaggi coinvolti usciranno distrutti da queste nozze. Ed è già di dominio pubblico che arriverà una serie di non facili confronti tra le famiglie che in qualche modo sono vicine a Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese ... Leggi su tvsoap

