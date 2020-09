Un Posto al Sole, anticipazioni 1 settembre: Susanna ci ripensa? (Di martedì 1 settembre 2020) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata 1 settembre 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40 circa? Dopo un duro confronto con Angela, Susanna è costretta a guardarsi dentro e fare i conti coi suoi sentimenti. La Picardi si è infatuata di Nicotera. Ma il matrimonio con Niko si avvicina… Niko è pronto ad affrontare la sua vita matrimoniale ma Angela è venuta aArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

MarcosPalermo : @selfcontrolroma @PinelliMeo @RiccardoValoti Mirabelli sta solo cercando un posto al sole - redazionetvsoap : #UnPostoAlSole Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #anticipazioni - alessadblngdr : RT @alessadblngdr: Non so come sia cominciato, ma sono sicura che tu sei il mio posto al sole. Hai visto la mia oscurità, hai preso i miei… - nicoladiguida : Trama del mio Un posto al sole di lunedì 31 agosto 2020: Cotugno detta al maggiordomo la spesa ma poi la disdice pe… - GiovanniMalate5 : @mittdolcino Sabino Cassese, ex presid. corte costituzionale critico circa l'operare di questo governo... A caccia… -