Un disco di cover per Tiziano Ferro a novembre: tracklist Accetto Miracoli – L’Esperienza Degli Altri (Di martedì 1 settembre 2020) Accetto Miracoli – L’Esperienza Degli Altri è il titolo del disco di cover di Tiziano Ferro. Lo annuncia l’artista in diretta su Instagram oggi e ne rivela i primi dettagli, inclusa la data di uscita. L’album verrà rilasciato il 6 novembre, in concomitanza con la pubblicazione del documentario Ferro su Amazon Prime Video. Ci saranno 13 brani di Altri artisti ai quali Tiziano Ferro ha voluto dormire la sua personale interpretazione. “Ho disseminato indizi sui social, indizi molto chiari. Il 6 novembre uscirà il documentario Ferro per Amazon Prime Video del quale vi parlerò ... Leggi su optimagazine

In attesa dell'uscita del suo terzo album "Cosa potrebbe mai andare storto?" prevista per venerdì 4 settembre (Artmedia), il compositore di colonne sonore e sound designer Simone "Undathec" Cicconi an ...

