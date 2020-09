Ufficiale: Piacenza è fatta per Losa dell’Atalanta (Di martedì 1 settembre 2020) Tramite il proprio sito Ufficiale il Piacenza ha comunicato l’acquisto a titolo definitivo di Giorgio Losa dall’Atalanta. Losa, centrocampista classe 2000, nella scorsa stagione ha militato nel NibionnOggiono, società impegnata nel campionato di serie D. Di seguito il comunicato Ufficiale: Il Piacenza Calcio 1919 comunica di aver raggiunto un accordo con Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento a titolo definitivo di Giorgio Losa. Il giocatore ha firmato un contratto biennale con opzione per la stagione 2022/2023. Losa, centrocampista classe 2000, dopo aver fatto la trafila nelle giovanili orobiche ha esordito, lo scorso anno, in Serie D con la maglia del NibionnOggiono collezionando 26 presenze. Il giocatore sarà subito ... Leggi su alfredopedulla

Primi due acquisti per la Juve Stabia: arrivano i centrocampisti Berardocco e Scaccabarozzi

La Juve Stabia mette a segno i primi due acquisti per la stagione 2020/21, si tratta dei centrocampisti Jacopo Scaccabarozzi e Luca Berardocco. Questi sono i primi arrivi ufficializzati, ma tante sono ...

