UFFICIALE Juventus, depositato il contratto di Hajdari (Di martedì 1 settembre 2020) I bianconeri hanno depositato in Lega il contratto del giovane difensore Hajdari Colpo UFFICIALE della Juventus che puntella la rosa della sua Under 23. I bianconeri hanno infatti depositato in Lega il contratto di Albian Hajdari. Il difensore classe 2003 arriva dal Basilea. Nella trattativa è entrato anche Kaly Sene che ha fatto il percorso inverso trasferendosi al club svizzero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

forumJuventus : McKennie: 'E' un sogno essere il primo americano alla Juventus' ??? - forumJuventus : ??? UFFICIALE: Weston McKennie alla Juve! ? Arriva in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a… - emamarro : RT @JManiaSite: Finalmente anche #McKennie sui campi della #Continassa, domani la presentazione ufficiale di #Arthur da non perdere: fissat… - juvemyheart : RT @JManiaSite: Finalmente anche #McKennie sui campi della #Continassa, domani la presentazione ufficiale di #Arthur da non perdere: fissat… - JManiaSite : Finalmente anche #McKennie sui campi della #Continassa, domani la presentazione ufficiale di #Arthur da non perdere… -