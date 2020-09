Ufficiale, Emmanuel Cascione è il nuovo allenatore della Primavera del Napoli (Di martedì 1 settembre 2020) Il Napoli ha ufficializzato la nomina di Emmanuel Cascione come nuovo allenatore della Primavera azzurra. L’ex Cesena siederà in panchina per la prossima stagione. Il club partenopeo, su Twitter, gli fa il suo in bocca al lupo per la nuova esperienza. In bocca al lupo al tecnico della Primavera Emmanuel Cascione e ai suoi ragazzi per la nuova stagione sportiva! #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/OLz5H3Bgxj — Official SSC Napoli (@sscNapoli) September 1, 2020 L'articolo Ufficiale, Emmanuel Cascione è il nuovo allenatore della ... Leggi su ilnapolista

