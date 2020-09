Twitter segnala un video della campagna di Trump per «manipolazione» (Di martedì 1 settembre 2020) Twitter ha segnalato un video postato dalla campagna di Trump, definendolo un «contenuto multimediale manipolato». Si tratta di una breve clip di 3 secondi in cui Joe Biden stesso dice che «Sarà impossibile essere al sicuro nell’America di Joe Biden». Ovviamente, il video è stato tagliato e preso fuori dal contesto in cui il candidato democratico aveva detto la frase in questione. Infatti, nel discorso originale, prima di autocriticarsi, Biden specifica che si tratta di uno slogan continuamente usato dalla campagna di Trump. «Visto che non possono basarsi sulla consapevolezza di poter far tornare i bambini a scuola in sicurezza e visto che non hanno alcuna visione o piano d’azione per un secondo ... Leggi su giornalettismo

New York, 01 set 01:10 - (Agenzia Nova) - Twitter ha segnalato una breve video twittato dal comitato elettorale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump come "manipolato". La clip di 3 secondi ri ...

Arrampicarsi sulle rocce senza paura. Suonare una sinfonia nella propria testa. Vedere il radar con visione sovrumana. Scoprire la natura della coscienza. Curare la cecità, la paralisi, la sordità e l ...

