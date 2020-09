Twilight, Robert Pattinson e Kristen Stewart, lui "giurò sulla Bibbia" che si sarebbe tenuto lontano da lei (Di martedì 1 settembre 2020) La regista di Twilight ha ricordato di aver fatto giurare sulla Bibbia a Robert Pattinson che sarebbe rimasto lontano da Kristen Stewart. Catherine Hardwicke, la regista di Twilight, ha ricordato di aver fatto giurare sulla Bibbia a Robert Pattinson che sarebbe rimasto lontano da Kristen Stewart; lo avvertì dicendogli che la Stewart era minorenne e che sarebbe finito per essere arrestato se non si fosse "concentrato". Quando le è stato chiesto del filmato dell'audizione la Hardwicke ha detto che non sarebbe mai stato ... Leggi su movieplayer

