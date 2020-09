Tuttosport - Il Bayer sfida il Napoli: ha ottime chance di chiudere per Boga (Di martedì 1 settembre 2020) Aumenta la concorrenza legata a Jeremie Boga del Sassuolo. Tanti i club interessati all'esterno ivoriano. Leggi su tuttonapoli

IononDevo : RT @MaurizioFracche: @tuttosport karma.. in CL Juventus-Bayer, vince la Juve 1-0, ritorno 0-1 gol di @Cristiano... questi non capiscono ch… - FrankDeSboer : RT @Rodolfo22455857: @tuttosport Ahahah il Bayer che ci ha venduto costa.. - Purnell69 : RT @MaurizioFracche: @tuttosport karma.. in CL Juventus-Bayer, vince la Juve 1-0, ritorno 0-1 gol di @Cristiano... questi non capiscono ch… - rixio_RN : RT @Rodolfo22455857: @tuttosport Ahahah il Bayer che ci ha venduto costa.. - MarcoSnaaaa : RT @MaurizioFracche: @tuttosport karma.. in CL Juventus-Bayer, vince la Juve 1-0, ritorno 0-1 gol di @Cristiano... questi non capiscono ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport Bayer Schick saluta la Roma: c’è l’accordo con il Bayer Leverkusen Tuttosport Schick saluta la Roma: c'è l'accordo con il Bayer Leverkusen

Al club giallorosso andranno circa 27 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita ...

Roma, Schick vicino al Bayer Leverkusen

Il giocatore ceco lascerà la capitale italiana per circa 27 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.

Al club giallorosso andranno circa 27 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita ...Il giocatore ceco lascerà la capitale italiana per circa 27 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.