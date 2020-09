“Tutto fatto, è fantastico!”. Elettra Lamborghini, l’annuncio bomba (con tanto di foto) a pochi giorni dalle nozze (Di martedì 1 settembre 2020) C’è ormai gran fermento per il matrimonio di Elettra Lamborghini, che sposerà il suo amato Afrojack il prossimo 26 settembre. Nei giorni scorsi si è puntata l’attenzione sulla situazione Covid, con l’ereditiera che ha annunciato che tutti gli invitati dovranno sottoporsi al tampone per garantire la massima sicurezza all’evento. Adesso però sono arrivate grandi novità inerenti proprio la cerimonia. A svelarle il settimanale ‘Chi’, che ha intercettato alcune dichiarazioni della bellissima artista. Come dimostra anche la foto pubblicata sul profilo Instagram del magazine, la cantante ha scelto l’abito nuziale. Fondamentali i consigli del wedding planner Enzo Miccio. Il vestito che sarà indossato nel giorno della cerimonia è stato ... Leggi su caffeinamagazine

