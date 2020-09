Tutino-Salernitana, accordo ad un passo: il Napoli ha accettato l'offerta, le ultime (Di martedì 1 settembre 2020) Si è appena concluso l'incontro tra il diesse Fabiani e la società Napoli. Leggi su tuttonapoli

AlfredoPedulla : #Tutino: oggi incontro #Napoli-#Salernitana - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Napoli, Tutino vicinissimo alla Salernitana - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Napoli, Tutino vicinissimo alla Salernitana - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Napoli, Tutino vicinissimo alla Salernitana - apetrazzuolo : MERCATO - Napoli, Tutino vicinissimo alla Salernitana -

Ultime Notizie dalla rete : Tutino Salernitana

Si è appena concluso l'incontro tra il diesse Fabiani e la società Napoli. L'argomento centrale della discussione è stato ovviamente Gennaro Tutino, attaccante che piace tanto a quelli del cavalluccio ...‘Sprint per 7 rinforzi asse con la Liguria. È ormai fatta per Tutino ma la Salernitana spera di chiudere presto altre operazioni: si tratta per Dalmonte, Curado e Calò dal Genoa. E dalla Sampdoria ecc ...