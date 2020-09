Trump vede "ombre" dietro Biden. Ma va male nei sondaggi (Di martedì 1 settembre 2020) Donald Trump attacca il rivale democratico Joe Biden accusandolo di essere manovrato da persone che agiscono nell’ombra. In un’intervista rilasciata a Fox News, Trump ha detto che a manovrare il suo rivale sarebbero “persone di cui non si è mai sentito parlare, persone che si celano nell’ombra”, le stesse che “hanno preso il controllo delle strade” durante le proteste contro il razzismo avvenute in molte città statunitensi. Rispondendo all’obiezione se non si tratti di una teoria cospirativa, il tycoon ha evocato un aereo carico di “delinquenti in uniforme” partito lo scorso week end per “fare grandi danni” e su cui è in corso un’indagine.Le accuse di complotto a Biden arrivano in un momento in cui la risalita di ... Leggi su huffingtonpost

LEBBY4EVER : RT @HuffPostItalia: Trump vede 'ombre' dietro Biden. Ma va male nei sondaggi - GiovanniMoglia : RT @HuffPostItalia: Trump vede 'ombre' dietro Biden. Ma va male nei sondaggi - MaudadoH : RT @HuffPostItalia: Trump vede 'ombre' dietro Biden. Ma va male nei sondaggi - HuffPostItalia : Trump vede 'ombre' dietro Biden. Ma va male nei sondaggi -