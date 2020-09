Trump sul ragazzo che ha ammazzato due manifestanti in Wisconsin: “Lo avrebbero ucciso” (Di martedì 1 settembre 2020) Si chiama Kyle Rittenhouse, il ragazzo 17enne dell’Illinois accusato di aver ucciso due manifestanti martedì scorso, e di averne ferito un terzo. Gli omicidi sarebbero avvenuti durante gli scontri a Kenosha, nel Wisconsin. Oggi Trump afferma: “È stato attaccato, probabilmente sarebbe stato ammazzato”. Intanto Trump si reca in Wisconsin, ignorando gli appelli del governatore che … L'articolo Trump sul ragazzo che ha ammazzato due manifestanti in Wisconsin: “Lo avrebbero ucciso” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

quattroruote : #Emissioni, negli #Usa i giudici stoppano #Trump sul congelamento delle sanzioni alle Case che sforano i limiti --… - dinoadduci : Emissioni Usa - I giudici stoppano Trump sul congelamento delle multe - JankoYAY : @Uedrus @ricpuglisi Mai tirato giù una tesi in questo thread, ho solo scritto che Trump mi sta sul cazzo. - CarloRubio7 : RT @ebreieisraele: Mentre #solinas e #salvini urlavano per la #sardegna, #trump mandava il genero ( #ebreo) sul primo volo #israele #emirat… - ilcorriereblog : -