Trump si schiera con gli assassini: difende il ragazzo che ha ucciso due persone a Kenosha (Di martedì 1 settembre 2020) Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha difeso le azioni di Kyle Rittenhouse, il 17enne dell'Illinois accusato di aver ucciso due persone martedì scorso durante le proteste a Kenosha, nel ...

Sia Trump che Biden optano per la linea dura sulle proteste, ma su fronti opposti. Il candidato democratico alza i toni per sopperire alla debolezza mediatica. E il presidente ha un piano per recupera ...Noi e loro. I nostri e gli altri. Ancora una volta, di fronte alle vicende che hanno insanguinato in questi giorni le strade delle città americane, Donald Trump assume un atteggiamento partigiano. Inv ...