Trump: “I poliziotti che soffocano le persone sono come i golfisti che sbagliano un putt” (Di martedì 1 settembre 2020) “Gli agenti di polizia soffocano le persone. Proprio come quando in un torneo di golf, si sbaglia un putt da un metro“. sono le parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che durante un’intervista su Fox News ha paragonato le violenze dei poliziotti contro gli afroamericani ai golfisti che sbagliano un colpo da mandare in buca. “Non lo sta confrontando con il golf vero? Perché è questo che diranno i media”, lo interrompe la giornalista Laura Ingraham. Ma Trump prosegue: “Potresti essere un agente di polizia da 15 anni e all’improvviso ti trovi di fronte a una decisione. Hai un quarto di secondo per prendere una decisione. Se non prendi la decisione e sbagli, ... Leggi su tpi

