Trump ha giustificato il 17enne che ha ucciso due manifestanti di Black Lives Matter (Di martedì 1 settembre 2020) (Foto: Win McNamee/Getty Images)Kyle Rittenhouse, il 17enne americano accusato dell’omicidio di due persone a Kenosha (in Wisconsin), avrebbe agito per legittima difesa. A dirlo non è stata una persona qualunque, ma il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che in conferenza stampa ha spiegato quanto secondo lui sarebbe accaduto durante la terza giornata di manifestazioni nella città del Midwest, quelle seguite al ferimento di Jacob Blake: “Stiamo valutando attentamente le sue azioni, ma avete visto il video. Stava cercando di scappare dai manifestanti, è caduto ed è stato attaccato molto violentemente. Probabilmente lo avrebbero ucciso”. https://www.youtube.com/watch?v=vdVENM8uc10 La dinamica dell’incidente non è affatto chiara e le azioni di ... Leggi su wired

michelegasp : RT @gditom: Non solo Trump si è rifiutato di condannare Kyle Rittenhouse che ha sparato a tre persone e ne ha uccise due, ma ha avuto il ba… - Pastaepatate82 : RT @gditom: Non solo Trump si è rifiutato di condannare Kyle Rittenhouse che ha sparato a tre persone e ne ha uccise due, ma ha avuto il ba… - gditom : Non solo Trump si è rifiutato di condannare Kyle Rittenhouse che ha sparato a tre persone e ne ha uccise due, ma ha… - robfer2010 : @Ilconservator @Thelma02559007 Fosse accaduto a parti inverse, l'avrebbero massacrata e i mass media per giustifica… - night_review : RT @NRedizioni: 'Davvero ci meravigliamo se dei 17enni armati hanno deciso di mantenere l'ordine quando nessun altro lo stava facendo?' Tu… -